"إسرائيل" مهددة بالطرد من تصفيات كأس العالم

وكالات/ فلسطين أون لاين

تواجه كرة القدم الإسرائيلية أزمة غير مسبوقة، مع تقارير تتحدث عن إمكانية استبعاد منتخبها الوطني وأنديتها من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة والانتقادات الدولية الواسعة التي أثارتها.

وذكرت تقارير عبرية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يستعد لمناقشة ملف مشاركة المنتخب الإسرائيلي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب مشاركة نادي مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي، خلال اجتماعه التنفيذي المرتقب الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع "ماكو" العبري، جاء ذلك بعد الغضب الدولي من الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة في 9 سبتمبر/أيلول، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة خاصة أن قطر تُعد من أبرز رعاة "يويفا".

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله: "نحن على بعد خطوة واحدة من وضع مشابه لما تعرضت له روسيا".

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه المنتخب الإسرائيلي مشواره في المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، خلف إيطاليا صاحبة المركز الثاني بالرصيد نفسه مع مباراة مؤجلة، والنرويج المتصدرة بـ15 نقطة.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن منتخب إسرائيل يخوض حاليا منافسات التصفيات الأوروبية تحت قيادة المدرب ران بن شمعون، بانتظار مباراتين حاسمتين الشهر المقبل ضد إيطاليا والنرويج، في ظل حالة من الغموض بشأن مستقبله في البطولة.

جدير بالذكر أن روسيا لا تزال ممنوعة من المشاركة في المنافسات الأوروبية والعالمية منذ اندلاع حربها على أوكرانيا عام 2022، ما يعزز المخاوف داخل إسرائيل من أن تواجه وضعا مشابها حال اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مماثلا.

وفيما لم يصدر "يويفا" أو "فيفا" بيانا رسميا حتى الآن، تترقب الأوساط الرياضية والسياسية نتائج النقاشات المقبلة، وسط تحذيرات من أن الطرد المحتمل قد يشكل ضربة قوية لكرة القدم الإسرائيلية ولصورتها الدولية.