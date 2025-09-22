فلسطين أون لاين

22 سبتمبر 2025 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
رابط التقديم... التعليم العالي تطرح منحًا جامعية في تركيا
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر عدد من المنح الدراسية في الجمهورية التركية للعام الأكاديمي 2025/2026، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في مجموعة من التخصصات المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنح مخصصة حصريًا لطلبة قطاع غزة الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية للعامين 2024 و2025.

ودعت الوزارة الطلبة المعنيين إلى الاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية عبر الرابط الإلكتروني المخصص (اضغط هنا)، والتقديم من خلال النموذج الإلكتروني المتاح على موقعها الرسمي (اضغط هنا).

ولفتت الى انه يتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر النظام الخاص بالوزارة، مع ضرورة تحميل كافة الوثائق المطلوبة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، الساعة الثانية ظهرًا.

ويُعتبر الطلب لاغيًا في حال عدم استكمال التقديم الإلكتروني أو عدم تحميل الوثائق المطلوبة ضمن المدة المحددة.

