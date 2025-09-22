وزارة الصحة: خروج مستشفيين رئيسيين عن الخدمة في مدينة غزّة

فلسطين أون لاين

22 سبتمبر 2025 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون خرجا عن الخدمة بشكل كامل، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لمحيط المستشفيات، إضافة إلى تدمير مركز صحي الإغاثة الطبية في مدينة غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، أن مستشفى الرنتيسي، الذي تعرّض لقصف مباشر قبل أيام، أصيب بأضرار جسيمة جعلته عاجزًا عن تقديم خدماته، فيما يعدّ مستشفى العيون المستشفى العام الوحيد المتخصص بخدمات العيون في محافظة غزة، ما يضاعف من حجم الكارثة الصحية.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج ضرب المنظومة الصحية في محافظة غزة، في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي تستهدف القطاع، مشيرة إلى أن جميع المرافق الصحية تفتقد الطرق الآمنة التي تمكّن المرضى والجرحى من الوصول إليها.

وبيّنت أن المرضى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس بسبب القصف المتواصل، مجددة مطالبتها للجهات الدولية المعنية بضرورة التدخل العاجل وتوفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية.

