إصابة 5 جنود "إسرائيليين" في كمين للمقاومة بقطاع غزَّة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الاثنين، عن إصابة 5 جنود من جيش الاحتلال في كمين للمقاومة بقطاع غزة.

وذكرت الوسائل العبرية، أنه من بين الإصابات الخمسة، حالةٌ وصفت بالحرجة، مشيرةً إلى أن الجنود أًيبوا خلال إصابة دبابة بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة.

وأمس الأحد، أصيب 10 جنود "إسرائيليين"، جراء انقلاب سيارة جيب عسكرية كانت تقلهم على مشارف مدينة غزة، التي تتعرض لعملية إبادة "إسرائيلية".

وقال موقع 'والا' العبري إن جيبا عسكريا من نوع هامر انقلب حوالي الساعة 5:15 فجرا شمالي قطاع غزة.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، تكبد الاحتلال خسائر بشرية ومادية ضخمة، حيث بلغ عدد القتلى في صفوف الجنود والضباط "الإسرائيليين" قرابة أكثر من 900 قتيل، إلى جانب آلاف الإصابات، تتفاوت بين طفيفة ومتوسطة وشديدة.

ورغم الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها "الجيش الإسرائيلي" منذ بدء الحرب، يلاحَظ تكتم رسمي شديد حول الأرقام الحقيقية للقتلى والجرحى بين صفوف الجيش.

وتتعمد السلطات العسكرية والإعلام الرسمي نشر بيانات محدودة أو مجتزأة، مع التركيز على أعداد ضحايا العمليات دون التطرق إلى حالات الصدمات النفسية أو الإصابات غير القاتلة والإعاقات طويلة المدى.

