22 سبتمبر 2025 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
تسجيل صوتي نادر للشَّهيد السِّيد نصر الله.. "يُعرض للمرَّة الأولى.. عن قواعد الاشتباك"

بثَّت قناة المنار اللبنانية، للمرة الأولى عبر برنامج "بانوراما اليوم"، تسجيلًا  صوتياً للأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله خلال اجتماعٍ عسكري مع القائد الشهيد إبراهيم عقيل.

ولاقى التسجيل تفاعلاً واسعاً بين الناشطين، حيث تحدث فيه نصرالله عن "قواعد الإشتباك" خلال المعارك التي كان يخوضها عناصر "حزب الله" في الجنوب ضد الاحتلال "الإسرائيلي".

ويعد التسجيل الذي انتشر سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بمثابة وثيقة تاريخية تظهر جانباً من منهج نصر الله في إدارة الصراع العسكري، ورؤيته في الحفاظ على التوازن الميداني، حيث تفاعل آلاف الناشطين مع المقطع، معتبرين أنه يكشف عن ملامح جديدة في شخصية نصر الله القيادية، ويعيد إلى الأذهان مسيرته السياسية والعسكرية الممتدة لعقود.

ويأتي عرض التسجيل بعد مرور نحو عام على استشهاد حسن نصر الله في هجوم للاحتلال الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ارتبط اسم نصر الله بعدة محطات بارزة، أبرزها انسحاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" من جنوب لبنان عام 2000، وحرب تموز / يوليو 2006 التي اعتبرت إحدى أهم المواجهات التي كرست "قواعد الردع".

وكشفت تقارير عبرية جديدة تفاصيل عملية استخبارية معقّدة نفذها عملاء الموساد في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث زُرعت أجهزة متطورة في المقر السري للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قبل أيام من اغتياله في هجوم جوي استهدف موقعه، في 27 أيلول/ سبتمبر 2024.



 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
