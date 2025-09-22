فلسطين أون لاين

22 سبتمبر 2025 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
الاحتلال يشرع بتجريف أراضٍ في حوسان غرب بيت لحم

شرعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، بتجريف أراضٍ في قرية حوسان غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة بأن قوات الاحتلال جرفت أراضي المواطنين في منطقة المنازل قرب المدخل الغربي للقرية، تقدر مساحتها بنحو 300 دونم.

يذكر، أن سلطات الاحتلال استولت خلال تموز الماضي على ما مجموعه 31 دونما من أراضي المواطنين من خلال 5 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، هدفت إلى إقامة 3 مناطق عازلة حول بؤرة "سيدي بوعز" على أراضي الخضر، وأخرى على أراضي عرب التعامرة في محافظة بيت لحم، كما نفذت 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلاً مأهولاً، و11 غير مأهولة، و22 منشأة زراعية، و26 مصدر رزق وغيرها، تركزت في محافظات: القدس بواقع 53 منشأة، ورام الله بـ22، وبيت لحم بـ18.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عمليات هدم في الضفة #طوفان الأقصى

