"بينهم رئيس رابطة علماء فلسطين".. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام منازل وتخريب ممتلكات واعتقال قيادات أكاديمية ودينية، إضافة إلى اقتحام حرم جامعة بيرزيت ومصادرة لوحات فنية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس رابطة علماء فلسطين والمحاضر في جامعة الخليل الشيخ مصطفى شاور (67 عاماً) بعد اقتحام منزله في المدينة، كما اعتقلت الشاب عبد الرحمن غسان أبو شرخ من بلدة الظاهرية. وفي وقت لاحق اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الرحمن عمرو من حي عمرو في واد الهرية.

ونفذت القوات حملة تنكيل واسعة بحق عشرات المواطنين من عائلات التميمي، وعمرو، وأبو عرام، والهور، وزيادات في مدينة الخليل وبلدات بني نعيم وصوريف ويطا، حيث اعتدت عليهم بالضرب وأخضعتهم لتحقيق ميداني، بالتزامن مع إغلاق مداخل رئيسية ونصب حواجز عسكرية.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة واعتقلت الشاب تيسير حشاش بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

بينما في محافظة طولكرم، داهمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم واعتقلت خمسة مواطنين بعد اقتحام منازلهم وتخريب محتوياتها، وهم: بكر سهيل طعمة، ضياء عادل كتانة، مجاهد سكينة، محمد عمار، ومحمد بلال.

وفي محافظو رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال فجراً قرية المغير شمال رام الله، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 30 شاباً من القرية، حيث جرى نقلهم إلى منطقة البرج وإخضاعهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم بعد ساعات.

وفي تطور خطير، اقتحمت قوات الاحتلال جامعة بيرزيت من جميع المداخل بعد خلع الأبواب، واعتدت على أفراد الأمن واحتجزت عدداً منهم، كما داهمت مسرح نسيب شاهين وصادرت لوحات فنية تتعلق بغزة، فيما حلّقت طائرات مسيرة في أجواء الحرم الجامعي، قبل أن تنسحب بعد ساعتين من الحصار.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى