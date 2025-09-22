فلسطين أون لاين

ارتفاع أسعار النفط والذهب

22 سبتمبر 2025 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
سجلت أسعار النفط والذهب ارتفاعًا طفيفًا في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا بما يعادل 0.42% إلى 66.96 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.32% إلى 62.88 دولارًا.

كما ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين لسلسلة خطابات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات التضخم هذا الأسبوع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3688.76 دولارًا للأوقية (الأونصة).

فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3674.20 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 43.20 دولارًا للأونصة، لتقترب من أعلى مستوى في 14 عامًا، بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 1398.40 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1150.75 دولارًا. 

