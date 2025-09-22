إصابات بالرّصاص والاعتداء خلال اقتحام الاحتلال يعبد ورمانة بجنين

أصيب، فجر اليوم الاثنين، شابان بالرصاص المطاط في يعبد، وسيدة برضوض خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي يعبد ورمانة بجنين.

وقالت مصادر محلية، إن شابين أصيبا بالرصاص المطاط في الصدر واليد من قبل قوات الاحتلال، عند مدخل بلدة يعبد الشرقي، وجرى نقلهما الى المستشفى، حيث وصفت اصابتهما بالطفيفة.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل البلدة بالسواتر الترابية.

بالتزامن مع ذلك، أصيبت سيدة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليها بالضرب في بلدة رمانة غرب جنين، وجرى نقلها الى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت رمانة بعدة آليات عسكرية، وداهمت منازل، وفتشتها، كما داهمت عددا من المحال التجارية، وخربت محتوياتها.

المصدر / وكالات