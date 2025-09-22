مجازر دامية وقصفٌ لا يتوقَّف.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 717

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 717 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

فجَّرت قوات الاحتلال 4 عربات مفخخة بأطنان من المتفجرات شرقي حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، وأخرى محيط شارع النفق بالمدينة.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في غزة، بارتقاء شهداء وإصابة آخرين في غارة "إسرائيلية "على منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ونفذ الاحتلال عمليات نسف مستمرة وتفجير روبوتات في منطقة النفق وأحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا إضافة إلى مناطق بشمال غربي مدينة غزة، فيما أطلق النار بشكل مستمر من آلياته وطائراته المسيرة في المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية لمدينة غزة.

كما استهدفت ⁠غارات مكثفة من الطيران الحربي على نفس المربع السكني المستهدف منذ الأمس، محيط جامعة القدس المفتوحة بحي النصر شمال غرب مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي متقطع يستهدف الأحياء الجنوبية (الصبرة وتل الهوا والزيتون) والشرقية (التفاح والشجاعية والدرج) لمدينة غزة وبعض المناطق الشمالية الغربية من قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين