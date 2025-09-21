أجنة تموت في الأرحام… بأرقامٍ صادمة: غزة تواجه فصلاً جديداً من المأساة الإنسانية

متابعة/ فلسطين أون لاين

في غزة المحاصرة، لم يعد الموت يأتي فقط من صواريخ الاحتلال وقذائفه، بل أصبح الجوع والحرمان ونقص العلاج سلاحاً موازياً يحصد أرواح الأبرياء. المستشفيات المتهالكة تستقبل يومياً قصصاً موجعة لأطفال لم يُكتب لهم أن يكملوا حياتهم، وأجنة تُفقد داخل الأرحام قبل أن تبصر النور.

وخلال 24 ساعة فقط، شهد مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة وفاة 13 طفلاً، بينهم 10 أجنة فقدوا حياتهم داخل أرحام أمهاتهم نتيجة الإجهاض، و3 أطفال خدّج فارقوا الحياة داخل الحضانات.

وأفادت المصادر الطبية أن 6 من بين هذه الحالات وصلت من شمال قطاع غزة، بعد معاناة الأمهات من سوء تغذية ، وخوف شديد وتوتر مستمر جراء النزوح القسري والتهجير بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل. كما ساهم الإرهاق والتعب في تفاقم أوضاعهن الصحية، ما أدى إلى فقدان الأجنة ووفاة الأطفال الخدج.

كما تُوفيت الطفلة حبيبة أبو شعر، البالغة من العمر 3 سنوات، ظهر اليوم الأحد، في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأفادت مصادر طبية أن الطفلة "أبو شعر" لم تتمكن من الحصول على الرعاية الطبية والغذائية اللازمة، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل سريع، لتسجل واحدة من الحالات الإنسانية المؤلمة التي تعكس حجم المعاناة التي يواجهها الأطفال في غزة تحت الحصار المستمر.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسجل فيها مجمع ناصر الطبي مثل هذه الوفيات، إذ يشهد المستشفى يومياً حالات إجهاض ووفاة لأطفال خدج نتيجة نقص التغذية وانعدام الرعاية الطبية الأساسية، وسط وضع صحي يوصف بأنه كارثي في ظل استمرار الحرب والحصار المفروض على القطاع.

وأفادت وزارة الصحة أن عدد الوفيات منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن المجاعة في غزة بلغ 162 حالة، بينهم 32 طفلاً، مؤكدة أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمنع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية ويعمّق الكارثة الصحية.

وتشير إحصاءات وزارة الصحة في غزة إلى أن الحرب الدائرة منذ ما يقارب العامين أودت بحياة أكثر من 15 ألف طفل، فيما يعيش أكثر من مليون طفل تحت خطر المجاعة ونقص العلاج. أما الأجنة، فقد ارتفعت معدلات الإجهاض بينهم بشكل غير مسبوق، حيث تسجّل المستشفيات عشرات الحالات يومياً.

وتحذر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن واحداً من كل ثلاثة أطفال في غزة يعاني من سوء تغذية حاد، بينهم آلاف الرضع الذين يفقدون حليب الأمهات بسبب الجوع والإرهاق.

بينما أكدت منظمة الصحة العالمية أن "غزة تشهد انهياراً تاماً في المنظومة الصحية، ما يهدد حياة الحوامل والأطفال حديثي الولادة".