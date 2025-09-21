بالأسماء.. 18 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، تتضمن هذه الردود أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال أن لا معلومات بشأنهم.
وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في ختام بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا
مرفق قائمة بأسماء معتقلين من غزة تلقّت مؤسسات الأسرى ردودًا بشأن أماكن احتجازهم عبر جيش الاحتلال، علمًا أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري:
- ⦁ فادي موسى أبو بكرة / سجن النقب
- ⦁ محمود سعيد راضي / سجن النقب
- ⦁ محمد عقل فيومي / سجن عوفر
- ⦁ محمد شتات / سجن عوفر
- ⦁ سلمان إسماعيل أبو جامع / سجن عوفر
- ⦁ بكر عواد جاسر عطاونة / سجن عوفر
- ⦁ محمد سعيد جحلب / سجن نفحة
- ⦁ سمير صبحي خليل يونس / سجن عسقلان
- ⦁ شادي عبد زايغ / سجن النقب
- ⦁ خالد حسني محمد نجار / سجن النقب
- ⦁ محمد نبيل عبد الفتاح خليل / سجن النقب
- ⦁ محمد كمال رضوان / سجن نفحة
- ⦁ عبد الله خالد نجار / سجن النقب
- ⦁ أحمد ياسر عصار / سجن عسقلان
- ⦁ جهاد عيد محمد عفانة / سجن نفحة
- ⦁ أحمد علي سالم رضوان / سجن النقب
- ⦁ بلال عبد العاطي مصطفى / سجن النقب
- ⦁ علاء عماد عبد الجواد شلايل / المسكوبية