بالأسماء.. 18 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب البيان، تتضمن هذه الردود أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال أن لا معلومات بشأنهم.

وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في ختام بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا

مرفق قائمة بأسماء معتقلين من غزة تلقّت مؤسسات الأسرى ردودًا بشأن أماكن احتجازهم عبر جيش الاحتلال، علمًا أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري: