"تهدِّد وجودنا"... نتنياهو يعلِّق على قرارات الدُّول الاعتراف بدولة فلسطين

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي (المطلوب للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب) بنيامين نتنياهو إن الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تمثّل تهديداً لوجود إسرائيل وتُعدّ "جائزة غير منطقية للإرهاب"، مؤكداً استمرار حكومته في "ديناميكية قوية" نحو ما وصفه بالحسم النهائي للقضاء على حركة حماس وإعادة جميع الأسرى إلى البلاد.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات صحفية، أن ملفه سيُعرض في إطار الأمم المتحدة، وأنه سيعرض هناك "الحقيقة" عن الصراع حسب وصفه، داعياً إلى مواجهة ما وصفه بالدعاية الكاذبة الموجهة ضد إسرائيل عبر مختلف المحافل، وعلى رأسها الأمم المتحدة. وقال إن بلاده ستتعامل مع كل الجبهات الأخرى التي تروج لتلك الروايات.

وأوضح نتنياهو أنه سيجري، بعد زيارة الأمم المتحدة، لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الرابع منذ بداية ولايته، مشدداً على أن هناك ملفات كثيرة سيتم بحثها بين الطرفين، فيما أكّد أن تحقيق "الحسم النهائي" يتضمن إنهاء قدرة حماس العسكرية واستعادة الأسرى.

أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا، اليوم الأحد، رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية، ومن جانبها ستتخذ البرتغال الخطوة ذاتها في وقت لاحق اليوم وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في وقت سابق أول أمس.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، في تحوّل جذري في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.

وقال ستارمر في كلمة مصوّرة نشرت على منصة إكس “اليوم، لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسميا الاعتراف بدولة فلسطين”.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية.

وذكر ألبانيزي في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وانغ أن أستراليا تعترف إلى جانب كندا وبريطانيا بفلسطين في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين هناك.

وأضاف البيان أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب ألا يكون لها أي دور في فلسطين.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا اعترفت بدولة فلسطينية.

وقال كارني في بيان “تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتنا في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل”.

يأتي ذلك، فيما أعلنت نحو 11 دولة حول العالم من ضمنها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الأحد والاثنين، بالتزامن مع عقد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ينتظر أن يشارك فيها عدد من قادة العالم خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى. ومن أصل 193 دولة عضواً في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين.