أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 65,283 شهيدًا و166,575 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبينت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 75 شهيدا و304 إصابات.

أما منذ 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم فقد سجلت الصحة 12,724 شهيدًا و54,534 إصابة، في مؤشر واضح على استمرارية وحجم الخسائر البشرية في غزة.

وفيما يخص شهداء لقمة العيش والمساعدات الإنسانية، أفادت الصحة بأن عدد الشهداء الذين ارتقوا أثناء انتظار المساعدات الغذائية ارتفع إلى 2,523 شهيدًا وأكثر من 18,473 إصابة، بينهم 5 شهداء و24 إصابة خلال الساعات الماضية فقط.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

