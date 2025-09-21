بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين اليوم رغم الضغوط الأميركية

تستعد بريطانيا لإعلان اعترافها بدولة فلسطين اليوم الأحد، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في السياسة الخارجية البريطانية. ومن المتوقع أن يعلن كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، هذا القرار في بيان رسمي بعد ظهر اليوم، وذلك بعد أن خلصت الحكومة إلى أن الوضع في فلسطين قد تدهور كثيراً منذ أن دعا ستارمر سلطات الاحتلال في يوليو/تموز الماضي إلى التزام اتفاق سلام طويل الأمد وتحقيق حل الدولتين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مصادر حكومية بريطانية أن الأوضاع على الأرض تدهورت بشكل ملحوظ في الأسابيع القليلة الماضية، واستشهدت بصور المجاعة والقتل في غزة، التي سبق أن وصفها ستارمر بأنها لا تُطاق. إضافة إلى ذلك، كان البناء الاستيطاني في الضفة الغربية عاملاً حاسماً نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال ديفيد لامي، نائب رئيس الوزراء البريطاني، الذي سيمثل المملكة المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاعتراف بدولة فلسطين يأتي "نتيجة التوسع الخطير الذي نشهده في الضفة الغربية، والعنف الذي يمارسه المستوطنون، والنيات والمؤشرات للبناء مثل مشروع إي 1، الذي سيدمر إمكانية تحقيق حل الدولتين".

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن الوضع الإنساني في غزة قد تفاقم كثيراً، مع استمرار العمليات العسكرية التي أجبرت مئات الآلاف على الفرار، وأدت إلى انتشار الجوع والعنف في المناطق المتضررة، وهو ما دفع بريطانيا إلى التحرك حفاظاً على أمل تحقيق سلام طويل الأمد في المنطقة.

يأتي ذلك فيما أعلنت نحو 11 دولة حول العالم بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الأحد والاثنين، بالتزامن مع عقد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ينتظر أن يشارك فيها عدد من قادة العالم خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى. ومن أصل 193 دولة عضواً في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988.

المصدر / وكالات