الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت مدنًا وبلدات مختلفة في الضفة الغربية، تخللها مواجهات عنيفة ومداهمات للمنازل، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين.

ففي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي، عقب إزالة شاحنة فلسطينية لمكعب إسمنتي وضعه الاحتلال عند البوابة الحديدية قرب مدخل البلدة.

وفي مدينة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر سابا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشباب الثائر الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة، فيما أطلق الجنود قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

أما في نابلس ومحيطها، فقد نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات شملت بلدات تل، سبسطية، بيت فوريك، عزموط، وعوريف، إضافة إلى مخيم بلاطة شرق المدينة. واعتقلت خلال هذه الحملة الأسير المحرر قتيبة عازم من سبسطية، ونديم وجيه من قصرة، فيما داهمت منزل الشهيد نعيم قفيشة في عزموط.

وفي محافظة طولكرم، طالت المداهمات بلدات صيدا وعلار شمال المدينة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان بينهم إبراهيم رداد، إلى جانب محمد سلطان ملاح والدكتور مجاهد برهان شديد من بلدة علار. وشهدت المنطقة انتشارًا واسعًا للجنود وعمليات تفتيش دقيقة للمنازل.

كما واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها في محافظة الخليل، حيث داهمت مناطق خلة حاضور والحرايق وبيت أمر، إضافة إلى مدينة يطا جنوبًا، ومدينة حلحول شمالًا، وسط حملات تفتيش وتخريب في ممتلكات المواطنين.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال وسط المدينة ونفذت عمليات تفتيش لمنازل عدة، في الوقت الذي كثفت فيه من تواجدها العسكري على المداخل الرئيسية.

وفي محافظة جنين، واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة جبع لليوم الثاني على التوالي، حيث نفذت حملة اعتقالات واسعة ترافقت مع تحقيقات ميدانية مع الشبان في شوارع البلدة.

وتأتي هذه الاقتحامات، التي توزعت على مختلف محافظات الضفة الغربية، في ظل استمرار سياسة الاحتلال في التصعيد الميداني واستهداف القيادات المحلية والأسرى المحررين، في محاولة لفرض مزيد من التضييق على الفلسطينيين.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد جيش الاحتلال عملياته في الضفة، بما فيها شرقي القدس، فيما صعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين