آخر التطورات.. حرب الإبادة الجماعية على غزَّة تدخل يومها الـ 716

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 716 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 34 شهيدًا منهم 3 شهداء انتشال، و 200 إصابة جديدة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 4 شهداء و 18 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,518 شهيدًا وأكثر من 18,449 إصابة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 2 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد إلى 442 منهم 147 طفلًا، ومنذ إعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 164 حالة وفاة من بينهم 32 طفلا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,653 شهيدًا و 54,230 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 65,208 شهيدًا و 166,271 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

وأطلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية “كواد كوبتر” تطلق النار شرقي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار جنوبي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارتين على مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي المدينة.

وفجرت قوّات الاحتلال مجنزرتين مفخّختين بأطنان من المتفجّرات لتدمير منازل المواطنين شمال غربي مدينة غزة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستشهد 5 مواطنين من عائلة الحداد اثر قصف الاحتلال منزلاً في مدينة غزة، والشهداء هم: عادل عبد الكريم الحداد، عبد الكريم عادل الحداد، مروة خضر الحداد، محمد عادل الحداد، محمود عادل الحداد.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط شارع النفق وسط مدينة غزة.

واستشهد استشهاد الحكيم أشرف محمد أبو محسن وزوجته وأطفاله جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستشهد 14 مواطنا بينهم 4 أطفال و5 سيدات جراء قصف إسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً لعائلة "دغمش" في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين