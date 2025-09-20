شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوبي لبنان

استشهد شخص، اليوم السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عين القصب الخردلي بقضاء النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، باستشهاد شخص من بلدة الخيام، مشيرة إلى أن الغارة تسببت أيضا باندلاع حريق، حيث توجهت سيارات الدفاع المدني وسيارات الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، دون إعلان حجم الأضرار المادية.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن قصف الاحتلال استهدف سيارة عند كوع عين القصب - طريق الخردلي، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك غداة استشهاد شخصين، أمس الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف سيارتين بقضاء النبطية أيضا.

والخميس، شن الاحتلال غارات جوية مكثفة على 5 بلدات جنوبي لبنان، وهو ما ندد به الجيش اللبناني، محذرا من أن هذا التصعيد يعرقل تنفيذ خطته العسكرية المتعلقة بالانتشار وحصرية السلاح جنوب منطقة نهر الليطاني.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن الاحتلال عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم توصل الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فإن الاحتلال خرقه أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 273 شخصا وإصابة 622 آخرين، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق، لا تزال جيش الاحتلال يحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر / فلسطين أون لاين