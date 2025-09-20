فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوبي لبنان

مراقبون: العزلة الدولية تهدد مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي

كندا تمنع دخول فرقة موسيقية أيرلندية مؤيدة لفلسطين

استطلاع ألماني: 83% يرون حرب الإبادة على غزة غير مبررة

الاحتلال يفجر 17 عربة بمدينة غزة يوميا وكل واحدة تعادل زلزالا

"هند رجب" تقدّم شكوى جنائية ضد جندي إسرائيلي ثانٍ في اليونان

تصاعد الدعوات الفنية لمقاطعة (إسرائيل) للضغط من أجل وقف الإبادة

الاحتلال في مرمى النار من ثلاث جبهات.. عمليات متزامنة تعيد رسم قواعد الاشتباك

الولايات المتحدة تلغي "الحماية المؤقتة" للسوريين

حماس: الاحتلال يرتكب جرائم منظمة بحق المنظومة الطبية في غزة

شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوبي لبنان

20 سبتمبر 2025 . الساعة 19:05 بتوقيت القدس
...
الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان 4500 مرة منذ إعلانه في نوفمبر 2024

استشهد شخص، اليوم السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عين القصب الخردلي بقضاء النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، باستشهاد شخص من بلدة الخيام، مشيرة إلى أن الغارة تسببت أيضا باندلاع حريق، حيث توجهت سيارات الدفاع المدني وسيارات الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، دون إعلان حجم الأضرار المادية.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن قصف الاحتلال استهدف سيارة عند كوع عين القصب - طريق الخردلي، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك غداة استشهاد شخصين، أمس الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف سيارتين بقضاء النبطية أيضا.

والخميس، شن الاحتلال غارات جوية مكثفة على 5 بلدات جنوبي لبنان، وهو ما ندد به الجيش اللبناني، محذرا من أن هذا التصعيد يعرقل تنفيذ خطته العسكرية المتعلقة بالانتشار وحصرية السلاح جنوب منطقة نهر الليطاني.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن الاحتلال عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم توصل الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فإن الاحتلال خرقه أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 273 شخصا وإصابة 622 آخرين، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق، لا تزال جيش الاحتلال يحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قصف إسرائيلي #جنوب لبنان #النبطية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة