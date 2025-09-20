استطلاع ألماني: 83% يرون حرب الإبادة على غزة غير مبررة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، أن 83 بالمئة من المواطنين يرون أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة غير مبررة.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته قناة "زد دي إف/ ZDF" الألمانية، 1419 شخصا، حيث تم سؤالهم عن آرائهم بشأن هجمات إسرائيل على غزة.

وكشفت النتائج أن 83 بالمئة يعتبرون أن هجمات جيش الاحتلال غير مبررة، بينما اعتبرها 10 بالمئة مبررة.

وأنتقد غالبية المشاركين مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين في غزة جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت القناة أنها المرة الأولى التي يًسجل فيها نسبة مرتفعة لهذا الحد ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهيد و166 ألفا و271 مصابا، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

المصدر / وكالات