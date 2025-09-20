حماس: الاحتلال يرتكب جرائم منظمة بحق المنظومة الطبية في غزة

فلسطين أون لاين

20 سبتمبر 2025 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
حماس تطالب بتحرك دولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة

جدّدت حركة حماس مطالبتها المجتمع الدولي، اليوم السبت، بما في ذلك المؤسسات الدولية والدول الأعضاء، بضرورة التحرّك العاجل ضد ما يتعرض له القطاع الطبي في غزة، والعمل بكل الوسائل المتاحة لوقف الإبادة الجماعية وسياسات التجويع والتهجير.

واتهمت حماس في بيان صحفي جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ممنهجة بحق الطواقم والمنشآت الطبية في قطاع غزة.

وقالت إن الاحتلال يواصل تدمير ما تبقّى من المؤسسات الصحية في القطاع واستهداف الكوادر الطبية وعائلاتهم، مشيرة إلى أن آخر تلك الجرائم تمثلت في الاستهداف المتعمد صباح اليوم لعائلة الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة من أفراد عائلته، بينهم شقيقه وعدد من الأطفال.

وأضافت حماس أن هذه "رسالة دموية إرهابية تهدف إلى دفع الأطباء قسرًا لترك المدينة"، مشددة على ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية على "جرائمهم الوحشية، خصوصًا تلك المرتكبة بحق الطواقم الطبية والمنشآت الصحية".

ولفتت إلى أن استشهاد أكثر من 1,700 من الكوادر الطبية، واعتقال نحو 400 آخرين منذ أكتوبر 2023 في ظروف "بالغة القسوة"، يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، تُرتكب وسط "صمت دولي وعجز غير مبرر عن حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين".

