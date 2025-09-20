الاحتلال يفرض على أهالي بلدات مقدسية تصاريح لدخولها

فرضت سلطات الاحتلال على أهالي ثلاث بلدات فلسطينية شمال غرب القدس المحتلة، الحصول على تصاريح لدخولها، تمهيدا لإخضاعها للسيطرة الإسرائيلية.

وقالت مصادر مقدسية، إن الاحتلال فرض على أهالي بلدات بيت اكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة بالقدس للحصول على تلك التصاريح التي تعد الدخول إليها دخولا إلى أراض تحت السيادة الإسرائيلية.

ويشير البند الثالث في التصريح الجديد، إلى أنه يسمح لحامله بالدخول إلى (إسرائيل) ولكن إلى المكان المعين والغرض المعين فقط، وهو ما يعتبر إعلان ضم ضمني باعتبار هذه المناطق أراضٍ "إسرائيلية".

ويعزل جدار الفصل العنصري والحواجز والبوابات العسكرية، هذه القرى عن الضفة الغربية حيث باتت معزولة عن محيطها، ويمنع سكانها من بناء منازل جديدة، كما أن إدخال أي شيء لهذه القرى يحتاج لتصاريح، مما أدى لتراجع الزيادة السكانية فيها.

ويرى مراقبون، أن قرار الاحتلال يأتي تنفيذا لخطة الضم والسيطرة على الضفة الغربية، واستكمالاً لما يسمى بمشروع "القدس الكبرى"، وتحويل عشرات القرى والبلدات الفلسطينية إلى كانتونات معزولة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد أشار إلى أن الاحتلال يعتزم ضم 82% من مساحة الضفة.

وسبق أن صادقت سلطات الاحتلال، على خطة استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة، وتشمل بناء أكثر من 3401 وحدة استيطانية، إضافة إلى إقامة مستوطنة جديدة باسم "عشآهل"، وتشمل إقامة 342 وحدة استيطانية ومبانٍ عامة.

وجرت المصادقة على بناء استيطاني في منطقة E1 بالقدس بسرعة قصوى، وتؤدي هذه الخطة الاستيطانية إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتمنع تطوير مشاريع تربط رام الله والقدس وبيت لحم.

يشار إلى أن المتطرف سموتريتش أعلن الأسبوع الماضي عن هذا مخطط استيطاني، يربط بشكل فعلي مستوطنة معاليه أدوميم في القدس، ويقطع التواصل الفلسطيني بين رام الله وبيت لحم.

