الاحتلال يُغلق مداخل يعبد بالسَّواتر الترابية ويجرف شوارع رئيسية

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، بلدة يعبد جنوب جنين، وجرفت عدة شوارع فيها، وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة عسكرية، وجرفت مدخل البلدة الشرقي، وشارعا آخر من دوار "أبو جندل" في الجهة الشرقية، وأغلقوا مداخلها الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية.

وأضافت أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل رئيس البلدية أمجد عطاطرة، وحولوه لمركز تحقيق ميداني، حيث تم اقتياد عدد من المواطنين واحتجازهم للتحقيق معهم في المنزل لعدة ساعات، قبل الإفراج عنهم.

وداهم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين وفتشوها.

المصدر / وكالات