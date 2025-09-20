عائلات في خان يونس والوسطى تقدم أراضيها مجانًا للنازحين في غزة

غزة/ محمد أبو شحمة

في ظل كارثة النزوح القسري التي يواجهها مئات الآلاف من سكان شمال قطاع غزة، برزت مبادرات إنسانية لافتة من قبل عائلات في خان يونس ومحافظة الوسطى، قامت بتقديم أراضٍ خاصة بها مجانًا للنازحين ليقيموا عليها خيامهم بعد أن تقطعت بهم السبل.

وأكد عدد من وجهاء العائلات أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من الواجب الوطني والديني، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء غزة، وخاصة أولئك الذين فقدوا منازلهم وتهجروا تحت القصف، ورفضًا لممارسات بعض العائلات التي استغلت النازحين بتحصيل مبالغ مالية منهم مقابل نصب خيامهم في أراضيها.

محمد أبو رشوان، وهو أحد الأشخاص الذين أعلنوا عن تقديم 20 دونمًا من أرضهم في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس، يقول: "نحن لا نملك الكثير، لكن الأرض التي نمتلكها هي عزنا، ولا يمكن أن نترك أهلنا في العراء وهم يواجهون الجوع والبرد والخوف".

ويضيف أبو رشوان لـ "فلسطين أون لاين": "بدون تردد أعلنّا عن تخصيص أرضنا البالغة مساحتها 20 دونمًا لإقامة خيام النازحين واستقبالهم دون أخذ شيكل واحد منهم".

وتابع: "هذه المبادرة رسالة لكل شخص استغل الناس في هذه الظروف القاهرة؛ أننا يجب أن نقف مع بعضنا البعض ونواجه هذه الأيام الصعبة من خلال التكافل الاجتماعي".

وفي هذه الأرض التي خصصها أبو رشوان، قال محمد القصاص، النازح من مدينة غزة: "أصحاب الأرض لم يطلبوا منا شيئًا، بل قدموا لنا الماء والخبز، وهذا أعاد لنا شعور العائلة والانتماء في ظل حالة الاستغلال من البعض".

وأضاف القصاص لـ"فلسطين": "خرجنا من مدينة غزة تحت القصف والموت، ووصلنا إلى وسط القطاع ولم نجد مكانًا ننصب فيه الخيمة، ما جعلنا نكمل طريقنا إلى خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأوضح أنه وجد إعلانًا عبر فيسبوك عن توفر أرض في منطقة قيزان أبو رشوان مجانًا، فتوجه إليها برفقة عائلته، وقام بتشييد الخيمة بمساعدة السكان.

وأشار إلى أن ما قام به صاحب الأرض يعد مبادرة إنسانية مقدرة، ويجب على الجميع الاقتداء بها.

كما وفرت عائلة أبو جميزة أرضًا مجانًا في شرق دير البلح لاستقبال النازحين، وخصصتها لهم دون أي تكلفة مالية، إيمانًا بواجبها الوطني والإنساني تجاه من خرجوا من بيوتهم قسرًا.