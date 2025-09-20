قوات الاحتلال تشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضَّفة الغربيَّة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، عشرات المواطنين في حملات متزامنة طالت عدة محافظات، تخللها اقتحامات واسعة لمنازل وتخريب محتوياتها، إضافة إلى تحويل بعض المنازل لمراكز تحقيق ميدانية.

ففي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال المحافظة، واعتقلت جميع الشبان الذين احتجزتهم خلال عملية مداهمة واسعة لمنازل عائلات أبو ماريا وعرار وعوض وبحر وزعاقيق ومقبل. وأفادت المصادر بأن الجنود قيّدوا المعتقلين ميدانياً، وحولوا أحد المنازل في البلدة إلى مركز تحقيق، وسط حديث عن وصول عدد المعتقلين هناك إلى نحو ثلاثين مواطناً. كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في قريتي رابود وأبو العسجا جنوب دورا.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال والد المطارد أحمد جبريل من مخيم العين، في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه، كما اعتقلت الشاب محمد المبروك من المدينة.

وفي جنين، شنت قوات الاحتلال حملة واسعة في بلدة يعبد طالت عشرات المواطنين من عائلات قبها، أبو طبيخ، حمارشة، أبو بكر، بدارنة، تركمان، عطاطرة، جعب، كيلاني، وعبادي، قبل أن تفرج عنهم بعد ساعات من التحقيق الميداني.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حجة واعتقلت ستة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، بينهم رئيس المجلس القروي.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى