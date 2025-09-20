آخر التطورات.. حرب الإبادة الجماعية على غزَّة تدخل يومها الـ 715

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 715 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 65,174 شهيدًا و166,071 إصابة، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم 12,622 شهيدًا و54,030 إصابة.

و ضمن شهداء لقمة العيش، ذكرت الوزارة، أنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 1 شهداء و 17 إصابة،ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,514 شهيدًا وأكثر من 18,431 إصابة.

وسجَّل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 28 ألف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال بغزة دون الخامسة في تموز وأغسطس.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة، أنه تلقى نداءات استغاثة، وهرعت طواقمه لاستهداف منزل لعائلة "الجملة" في ساحة الشوا بمنطقة التفاح شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة محيط شركة الكهرباء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مناطق شمالي وجنوبي مدينة غزة، وأطلقت طائرات "كواد كابتر" نيرانها بشكل عشوائي في المنطقة المزنر غرب المجمع الايطالي بالمدينة، فيما أطلق الطيران المروحي النار بشكل مكثف على شمال غربي المدينة.

وطيران الاحتلال غارة جوية استهدفت محيط الجامعة الإسلامية جنوب غربي مدينة غزة.

كما أغار طيران الاحتلال على منطقة الكتيبة وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب 6 مواطنين في غارة من مسيرة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في محيط الجامعة الإسلامية جنوب غربي مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة المعتصم التي تأوي نازحين قرب ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين