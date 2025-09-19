فلسطين أون لاين

"قتلتم 70 ألف مدني"...

بالفيديو باحث صيني في مواجهة علنية مع ضابط "إسرائيلي"

19 سبتمبر 2025 . الساعة 20:03 بتوقيت القدس
مواجهة حادة بين باحث صيني وضابط إسرائيلي في سفارة بكين
وكالات/ فلسطين أون لاين

شهد منتدى "شيانغشان" في العاصمة الصينية بكين مواجهة حادة بين الباحث الصيني يان شيويتونغ، مدير معهد الدراسات الدولية في جامعة تسينغهوا، والملحق العسكري في سفارة إسرائيل لدى بكين، إيلاد شوشان.

بدأ الجدل بمداخلة الضابط الإسرائيلي الذي حاول تبرير استمرار الحرب على غزة بذريعة وجود "رهائن" إسرائيليين، ليرد عليه الباحث الصيني باتهام إسرائيل بفقدان البوصلة الأخلاقية وخرق القوانين الدولية من خلال قتل المدنيين، وبينهم النساء والأطفال، داخل القطاع المحاصر، مؤكداً أن استهداف الأبرياء يسقط أي شرعية لأي عمل عسكري.

وعندما ادعى الضابط الإسرائيلي أن جيشه يسعى لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، رفض يان هذا الطرح مشيراً إلى أن أكثر من سبعين ألف مدني قُتلوا في غزة.

وحين حاول الضابط التشكيك في هذه الأرقام، أجابه الباحث الصيني بأن الحقائق لا تحددها الحكومة الإسرائيلية بل المجتمع الدولي، معتبراً أن تل أبيب لا تملك الشرعية لتقرير ما هو واقع وما ليس كذلك.

وشبّه يان الموقف بعملية سرقة بنك لا يمكن مواجهتها بقتل الموظفين والزبائن بدلاً من مطاردة اللصوص، كما وصف حجة أن الحرب ستتوقف عند الإفراج عن الرهائن بأنها مجرد دعاية لا يصدقها سوى قلة قليلة من الإسرائيليين.
 

 

