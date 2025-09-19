صحفي "إسرائيليّ" يحذّر من فراغ استراتيجي في التعامل مع غزة

فلسطين أون لاين

19 سبتمبر 2025 . الساعة 17:46 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

يرى الصحفي الإسرائيلي أفي أشكنازي أن المشهد الميداني في قطاع غزة يطرح سؤالا جوهريا عن مدى فعالية الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية، مشددا على أن طرح ملف هزيمة حماس كما تروج له بعض الأطر السياسية يفتقد إلى خطة طويلة الأمد ورؤية واضحة لما بعد العمليات العسكرية.

يشير أشكنازي في تحليل منشور بصحيفة معاريف، إلى أن السيطرة المتكررة على رفح وهدم المباني لم تقضِ على خلايا المقاومة، بل جعلتها تتحول إلى نمط قتال عصابي يضرب نقاط ضعف الجيش التقليدي.

وبين أن الحوادث الأخيرة في رفح التي أودت بحياة ضباط وأصابت آخرين تفرض تساؤلات تشغيلية حول الإجراءات الميدانية والاستخبارية المتبعة، مثل مدى كفاية المسح الجوي لدرء المخاطر، طرق فتح المحاور، توقيت وضع العبوات وآلية تفعيلها.

ويخلص بالقول إلى أن الانتصارات التكتيكية لا توازي بالضرورة حسما استراتيجيا، وأن المشهد الراهن يستلزم مراجعة عميقة للمنهج العسكري وسياسات ما بعد المواجهة وفتح نقاش سياسي جاد حول الأهداف والبدائل الممكنة.

