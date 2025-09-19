أسطول "الصمود العالمي" يبحر نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن منظمو أسطول الصمود العالمي انطلاق قافلة السفن المشاركة، اليوم الجمعة، من أمام سواحل جزيرة صقلية الإيطالية باتجاه قطاع غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من 17 عاماً.

وأوضح المنظمون، في تصريحات صحفية، أن الأسطول اكتمل بعد انضمام السفن الإيطالية والتونسية إلى باقي القطع المشاركة، ليصل العدد إلى 48 سفينة من ثلاث دول.

وقال تياغو أفيلا، عضو إدارة الأسطول، إن الهدف هو الوصول إلى غزة بأسرع وقت ممكن في ظل ما وصفه بـ"المراحل الأخيرة من مشروع الإبادة الإسرائيلية" بحق سكان القطاع.

وأشار أفيلا إلى أن مسار الأسطول تباطأ خلال الأيام الماضية بسبب الظروف المناخية، والعقبات البيروقراطية، إضافة إلى تبعات استهداف إحدى سفنه الكبرى بمسيّرة حارقة قبالة السواحل التونسية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأكد أن جميع العقبات تم تجاوزها، وأن الرحلة ستستمر "مهما كلّف الأمر"، معتبراً أن المهمة إنسانية بامتياز تهدف إلى توصيل المساعدات وكسر الحصار المفروض على غزة.

وكانت عاصفة قوية قد منعت انطلاق الأسطول أمس الخميس، ما دفع القائمين عليه إلى اتخاذ قرار جماعي بالتحرك اليوم.

ويعد "أسطول الصمود" مبادرة دولية تضم ناشطين ووفوداً من 44 دولة، وتسعى لاستخدام قوارب مدنية لتحدي القيود الإسرائيلية وإيصال المساعدات إلى أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية في القطاع.

وكانت السبب في تغيير قرار الانطلاق بصورة جماعية اليوم، بعد أن كان مقررا انطلاق السفن الكبيرة أولا.

واستهدفت السفينة الأكبر ضمن أسطول الصمود، الأسبوع الماضي، بطائرة مسيّرة حارقة قبالة السواحل التونسية، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأُجل انطلاق الأسطول نحو غزة -لكسر الحصار عنها- أكثر من مرة لأسباب مناخية، وفق ما أفاد منظمو هذه الحملة العالمية.

ويعد أسطول الصمود مبادرة دولية تسعى إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي، وتوصيل مساعدات إنسانية إلى غزة باستخدام قوارب مدنية وبدعم وفود من 44 دولة.