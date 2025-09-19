33 شهيدًا خلال 24 ساعة في غزَّة... وحصيلة جديدة لضحايا "لقمة العيش"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوم الجمعة، أن 33 شهيدًا و146 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 65,174 شهيدًا و166,071 إصابة، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم 12,622 شهيدًا و54,030 إصابة.

و ضمن شهداء لقمة العيش، ذكرت الوزارة، أنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 1 شهداء و 17 إصابة،ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,514 شهيدًا وأكثر من 18,431 إصابة.

ومنذ أكتوبر للعام 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية وجريمة تجويع، أدت لاستشهاد ما يزيد عن 63 ألف شهيد، بالإضافة لما يزيد عن 160 ألف إصابة، وما يزيد عن 14 ألف مفقود تحت الأنقاض