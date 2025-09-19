فلسطين أون لاين

19 سبتمبر 2025 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
الاحتلال يعتقل خطيب الأقصى الشبخ محمد سرندح عقب انتهاء صلاة الجمعة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد سرندح عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وصباح اليوم، اقتحم آلاف المستوطنين، منطقة حائط البراق غربي المسجد الأقصى المبارك، قبيل ما يسمى "رأس السنة العبرية"، والتي تصادف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتزامنت هذه الاقتحامات من إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة، وذلك في إطار التضييق على المصلين والمرابطين.

ويستعد أنصار جماعات "الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بالتزامن مع ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وتبدأ هذه الاقتحامات في الفترة ما بين 22 و24 سبتمبر الجاري، وتمتد ليومين كاملين.

وتعمل الجماعات الاستيطانية المتطرفة على حشد أعداد كبيرة من المستوطنين بهدف تحقيق رقم قياسي جديد في الاقتحامات، وفرض الطقوس التلمودية داخل باحات الأقصى، في خطوة خطيرة تسعى إلى تكريس وقائع تهويدية جديدة في المسجد المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
