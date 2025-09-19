400 فنان عالمي يقاطعون "إسرائيل" ثقافيا.. "لا موسيقى للإبادة"

أعلن أكثر من 400 فنان عالمي انضمامهم إلى مبادرة ثقافية جديدة، تدعو لإزالة الأعمال الموسيقية من منصات البث الرقمية "الإسرائيلية"، في خطوة احتجاجية على الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين بغزة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الخميس، إن أكثر من 400 فنان عالمي وقعوا عريضة ضمن مبادرة ثقافية بعنوان "لا موسيقى للإبادة الجماعية"، تدعو لإزالة أعمالهم الموسيقية من منصات البث الرقمية في "إسرائيل"، احتجاجًا على استمرار الإبادة الجماعية بغزة.

وشملت القائمة فرقًا بارزة مثل "ماسيف أتاك" الإنجليزية، و"برايمال سكريم" الاسكتلندية، و"جابانيز بريكفاست" الأمريكية ـ الكورية، إلى جانب فنانين من الصف الأول بينهم الأمريكية كارول كينغ، والأمريكية ـ اليابانية رينا ساواياما، والمغنية الدنماركية مو.

وقال القائمون على المبادرة في بيان، إن هدفهم الضغط على شركات الإنتاج الكبرى مثل "سوني" و"يونيفرسال" و"وارنر" للانضمام إلى الخطوة، "على غرار قرارها السابق وقف توزيع الموسيقى في روسيا عقب غزوها أوكرانيا".

وأضاف البيان: "الثقافة وحدها لا توقف القنابل، لكنها قادرة على مواجهة القمع السياسي، وتغيير الرأي العام نحو العدالة، والاعتراض على تطبيع العلاقات مع دول ترتكب جرائم ضد الإنسانية".

ووفق المنظمين، فإن هذه المبادرة جزء من حركة عالمية أوسع تهدف إلى تقليص الدعم الدولي الذي تحتاج إليه "إسرائيل" لمواصلة حربها على غزة.

وتتصاعد منذ مدة في عدة دول، احتجاجات ثقافية وفنية ورياضية ضد "إسرائيل" لاستمرارها في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بغزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و141 شهيدًا و165 ألفا و925 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

المصدر / وكالات