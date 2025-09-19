بالأسماء: الاحتلال يُفرج عن 9 أسرى من قطاع غزَّة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة عن 13 أسيرًا من قطاع غزة كانوا قد اعتقلوا خلال الأيام الماضية.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ الأسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى لمتابعة حالتهم الصحية.

وذكرت المصادر، أن جميع الأسرى أفرج الاحتلال عنهم من سجن سيدمان وهم:

1- مهند محمد عبد الكريم مقداد 23 عام سكان رفح

2- أحمد صبحي سعيد سعد الله 20 عام من غزة

3- زكي خميس سعيد سعد الله 26 عام من غزة

4- محمد صبحي سعيد سعد الله 22 عام من غزة

5- محمد رائد محمد الشريف 17 عام من رفح

6- سعيد رامي عبد المعطي الهبيل 24 عام من غزة

7- محمد زياد عبد الكريم مقداد 28 عام من رفح

8- إبراهيم أحمد جابر أبو وردة 32 عام من خانيونس

9- علاء رائد عادل أحمد 20 عام من خانيونس

وفي بيانات سابقة، قال نادي الأسير الفلسطيني إن "إسرائيل" اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري.

وأضاف النادي، أن المعتقلين يتعرضون لظروف "احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين