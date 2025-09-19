الاحتلال يُفرج عن 9 أسرى من قطاع غزَّة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة عن 13 أسيرًا من قطاع غزة كانوا قد اعتقلوا خلال الأيام الماضية.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ الأسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى لمتابعة حالتهم الصحية.

وفي بيانات سابقة، قال نادي الأسير الفلسطيني إن "إسرائيل" اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري.

وأضاف النادي، أن المعتقلين يتعرضون لظروف "احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين