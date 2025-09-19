مرداوي: ندعو لمواصلة الضَّغط لوقف العدوان على غزَّة ومحاسبة قادة الاحتلال

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي: إنَّ استخدام الإدارة الأمريكية للفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة تواطؤ سافر وشراكة كاملة ومباشرة في جريمة الإبادة.

و️ثمَّن مرداوي في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، موقف الدول العشر التي قدّمت مشروع القرار، وندعو لمواصلة الضغط لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة.

ويطالب مشروع القرار، مجلسَ الأمن، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف، كما يطالب حكومة الاحتلال بأن ترفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المعونات الإنسانية إلى غزة وتضمن توزيعها -بشكل آمن ودون عوائق- على السكان.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن وهي: باكستان، بنما، الجزائر، جمهورية كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا، واليونان.

المصدر / فلسطين أون لاين