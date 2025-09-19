القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ 3 عمليات عسكرية ضد أهدافٍ للاحتلال وتوجِّه رسالةَ تهديدٍ جديدة

َ

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ عملية عسكرية نوعية، بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2"، ضد هدف عسكري إسرائيلي حساس في مدينة يافا.

وقالت القوات المسلحة، في بلاغ عسكري لها، مساء أمس الخميس،إنَّ العملية حقق هدفَها، وتسبَّبتْ في هُروبِ ملايينِ الإسرائيليين إلى الملاجئ، وإغلاق المجال الجويِّ في المطارات.

وأشارت إلى تنفيذ عمليتين عسكريَّتين نوعيتين، استهدفتْ الأولى أهدافاً مختلفةً في منطقة أُمّ الرشراش بثلاث طائراتٍ مسيرة، والأخرى هدفًا حساساً في منطقة بئرِ السبع، وذلك بطائرة مسيرة.

وهدّدت القوات المسلحة اليمنية بإبقاء منطقةَ أمّ الرشراش (إيلات) تحتَ دائرة الاستهداف لعملياتها، بشكلٍ متواصل.

ودعت الدول والشعوب العربية والإسلامية، لتحمل المسؤولية، بعدما "أثبتتِ الوقائعُ والتطورات أنَّ هذا العدوَّ المجرمَ خطرٌ يتهددُ المنطقةَ دولًا وشعوبًا، ولا يقتصرُ خطرُه داخلَ جغرافيا فلسطينَ المحتلةِ".

وشددت على أنّ اليمنَ ماضٍ في تطوير قدراتهِ العسكرية، لتعزيزِ موقفِهِ في هذهِ المعركةِ، وسيواصلُ إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين