قدم الممثل البريطاني بنديكت كومبرباتش، قصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش الشهيرة، "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، خلال احتفال ضخم في مسرح أرينا ويمبلي.

وقرأ كومبرباتش، الحائز على جائزة إيمي، باللغة الإنجليزية، ونالت تصفيقًا حارًا من الجمهور على تقديمها.

وكانت شهدت العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، حفلا خيريا ضخما بعنوان "معاً من أجل فلسطين"على مسرح "أرينا ويمبلي" الأكبر في لندن، بمشاركة واسعة من نجوم عالميين في السينما والموسيقى والمسرح، بهدف جمع التبرعات للشعب الفلسطيني في غزة، في ظل الحرب المستمرة وما خلفته من مجاعة ودمار واسعين.

No one told me I’d be jolted awake at night by Benedict Cumberbatch reciting a Mahmoud Darwish poem that I carry as a tattoo



😱 😭😱 pic.twitter.com/ykFC2Tp09U — Abier (@abierkhatib) September 18, 2025

ونظم الحفل بمبادرة الفنان البريطاني الشهير "برايان إينو" وبالتعاون مع جمعية Choose Love الخيرية، حيث جذب أكثر من 18 ألف متفرج.

وبحسب التقديرات جمع الحفل الذي بُثَّ مباشرة عبر الإنترنت حوالي 500 ألف جنيه إسترليني من مبيعات التذاكر، فيما بلغت قيمة التبرعات مع نهاية الأمسية نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني (قرابة مليوني دولار أمريكي) بحسب صحيفة الغارديان.

وكتب براين إينو في مقال نشرته صحيفة الغارديان قبيل الحفل: "آمل أن يكون لحفل الليلة الأثر التعبوي نفسه الذي أحدثه حفل نيلسون مانديلا عام 1988، وأن يمنح الناس الشجاعة للتحدث علنا عن غزة"، مؤكدا أن الفعالية ليست مجرد عرض موسيقي بل وسيلة لإبقاء القضية الفلسطينية في صدارة النقاش العام.

وشارك في الحفل عدد كبير من الفنانين العالميين مثل باستيل، وجيمس بليك، وجيمي إكس، وبالوما فيث، وبنك بانثرس، إلى جانب فنانين فلسطينيين بينهم سما عبد الهادي، ومروان عبد الحميد، وإليانا، وطارق أبو كويك، وفرج سليمان، وناي البرغوثي.

وظهرت بيلي إيليش، وكيليان ميرفي، وخواكين فينيكس، وخافيير بارديم، وعدد من المشاهير الآخرين في مقطع فيديو شاركه حساب "معًا من أجل فلسطين"، للترويج للحفل الخيري الكبير في لندن.

كما ساهمت الفنانة ملك مطر في إعداد مشهد مسرحي بالتعاون مع المصممة البريطانية إيس ديفلين، وزينت المنصة بأعمال ثمانية فنانين فلسطينيين استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وفق مجلة "Vogue".

كما شارك في الحفل ممثلون بارزون مثل فلورنس بيو، ونيكولا كوفلان، وبندكت كامبرباتش، إلى جانب الإعلامي مهدي حسن، والمقررة الأممية الخاصة لفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، ولاعب كرة القدم الفرنسي السابق إريك كانتونا، والممثل ريتشارد غير، والكوميديان رامي يوسف، والمذيع لويس ثيروكس، والناجي اليهودي من المحرقة النازية ستيفن كابوس، وشخصيات من خارج المجال السياسي مثل مقدمة برنامج Love Island لورا ويتمور.

المصدر / فلسطين أون لاين