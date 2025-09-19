ميناء إيطالي يمنع دخول شاحنتين تحملان أسلحة إلى الاحتلال وهيئة الميناء تُعلِّق

رفض ميناء رافينا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي، دخول شاحنتين قيل إنهما تحملان أسلحة إلى الاحتلال "الإسرائيلي"، مع تصاعد الاحتجاجات على الحرب في غزة بين عمال الميناء ومجموعات عمالية أخرى في إيطاليا.

وقال أليساندرو باراتوني رئيس بلدية رافينا الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط للصحفيين إن هيئة الميناء قبلت الطلب المقدم منه ومن الحكومة المحلية بمنع دخول الشاحنتين اللتين تحملان متفجرات في طريقهما إلى ميناء حيفا "الإسرائيلي".

وأضاف في بيان "تقول الدولة الإيطالية إنها حظرت بيع الأسلحة إلى إسرائيل، لكن من غير المقبول أن تمر (تلك الأسلحة) عبر إيطاليا من دول أخرى بسبب ثغرات بيروقراطية".

واتخذ عمال موانئ في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والسويد واليونان إجراءات مماثلة لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى الاحتلال "الإسرائيلي".

ودعت النقابة الإيطالية الرئيسية "سي جي آي إل" إلى يوم تعبئة وطني اليوم الجمعة، تنديداً بالهجوم البري الواسع الذي يشنه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على مدينة غزة.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمل الإيطالي ماوريتسيو لانديني خلال مؤتمر صحفي في روما: "يجب وقف هذه المذبحة، وكذلك تهجير الشعب الفلسطيني، بشكل مطلق"، مؤكداً أن النقابة قررت تنظيم إضرابات وتظاهرات يوم الجمعة 19 أيلول/سبتمبر الجاري.

وطالب لانديني الحكومات الأوروبية بـ"تعليق جميع اتفاقيات التعاون التجاري والعسكري مع "إسرائيل" حتى تنتهي هذه الحرب"، موضحاً أن الخدمات العامة الأساسية مثل المدارس والنقل والصحة لن تتأثر بالإضراب نظراً لتأخر الإشعار الرسمي.

وفي مطلع أيلول الجاري، أعلن عمال ميناء "جنوة" الإيطالي، أنهم في حال فقدان الاتصال بالسفن المشاركة في "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة، حتى لو لمدة 20 دقيقة، أو في حال منعهم من الوصول إلى وجهتهم، سيُفرض حصار كامل على البضائع المتجهة إلى "إسرائيل".

وقال العمال، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية، إن الممر الإنساني يهدف إلى إيصال المساعدات للسكان الفلسطينيين تحت القصف، مؤكدين أن أولوية قصوى هي عودة الناشطين بسلام، وأن كل شحنة غذائية تمثل حقًا للشعب الفلسطيني.

وأوضحت التقارير الإيطالية أن ميناء جنوة يشحن سنويًا نحو 13 إلى 14 ألف حاوية إلى "إسرائيل"، لكن النقابات العمالية أكدت أن أي شحنة لن تغادر الميناء حتى يتم ضمان وصول الأسطول بسلام، ملوّحة بإمكانية إطلاق إضراب دولي وقطع الطرق لدعم موقفها.

وكان عمال الميناء قد نظموا في يونيو الماضي اعتصامًا بدعم من اتحاد "Usb" والنقابة العمالية، وأكدوا خلاله أنهم لن يحملوا أي سفينة إسرائيلية بالأسلحة، في ما وصفته صحيفة"إل مانيفيستو" بأنه حظر سلمي ضد المجازر في غزة.

