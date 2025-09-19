مسؤول قطري يبحث في "الجنائية الدولية" الرد القانوني على "إسرائيل"

فلسطين أون لاين

19 سبتمبر 2025 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
قال وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي إنه زار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في إطار عمل الفريق المكلّف ببحث المسارات القانونية للردّ على العدوان العسكري "الإسرائيلي" على دولة قطر.

وأوضح الخليفي أنه عقد اجتماعات أكد فيها التزام قطر بدعم مسار العدالة الدولية، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب وأعمال العدوان، ومنع إفلاتهم من العقاب، في إطار القانون الجنائي الدولي.

واعتبر، أن اللقاءات كانت مثمرة وتطرقت إلى الاشتراطات التي تطلبها المحكمة قبل تحريك الدعوى الجنائية، مؤكدا أن قطر ستظل حريصة على المطالبة بحقوقها المشروعة بالطرق التي رسمها القانون الدولي.

وأثارت الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس في الدوحة في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري غضبا واسعا وندد بها أطراف إقليميون ودوليون.

وفي ختام قمّة طارئة جرت في الدوحة الاثنين، أدان قادة الدول العربية والإسلامية "بشدة" الهجوم الذي استهدف مقرات لحركة حماس في الدوحة، واعتبروه "اعتداء على مكان محايد للوساطة، من شأنه تقويض جهود صنع السلام الدولية".

