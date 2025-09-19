فلسطين أون لاين

19 سبتمبر 2025 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
الاحتلال يحرق منزلًا عقب محاصرته في بلدة سردا شمال رام الله

 اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، شابين من محافظة رام الله والبيرة، عقب محاصرة منزلين وتفجير أحدهما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سردا شمال رام الله، وحاصرت منزلا تحصن فيه الشاب عبد الله محمود الريماوي، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المنزل، وقذيفة "إنيرجا"، ما أدى الى احتراق أجزاء من المنزل الخارجية، قبل أن يسلم الريماوي نفسه.

وأضافت المصادر، أنه عقب اعتقاله، فجرت قوات الاحتلال أجزاءً كبيرة من المنزل، ما أدى إلى وقوع أضرار بالغة فيه.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله، وحاصرت منزلا، واعتقلت الشاب منذر الشافعي، إضافة لمداهمة عدد من المحال التجارية في البلدة، وخلع أبوابها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله، وداهمت مقهى في شارع ركب، وعاثت فيه فسادا وخرابا.

