"حماس": استخدام أمريكا لـ"الفيتو" لعرقلة وقف إطلاق النَّار بغزَة يمثِّل تواطؤًا سافرًا بجريمة الإبادة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استخدام الإدارة الأمريكية اليوم حق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمثل تواطؤاً سافراً وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني، وضوءًا أخضر لاستمرار جرائم القتل والتجويع، والهجوم الإجرامي المتوحّش على مدينة غزة.

وثمَّنت "حماس" في تصريح صحفي، أمس الخميس، موقف الدول العشر التي تقدّمت بمشروع القرار لمجلس الأمن.

ودعت كافة الدول والهيئات الدولية إلى مواصلة الضغط على حكومة مجرم الحرب نتنياهو لوقف عدوانه، ومنع استمرار جريمة الإبادة الجماعية الموثّقة أمميّا، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة.

ويطالب مشروع القرار، مجلسَ الأمن، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف، كما يطالب حكومة الاحتلال بأن ترفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المعونات الإنسانية إلى غزة وتضمن توزيعها -بشكل آمن ودون عوائق- على السكان.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن وهي: باكستان، بنما، الجزائر، جمهورية كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا، واليونان.

المصدر / فلسطين أون لاين