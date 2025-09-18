فلسطين أون لاين

18 سبتمبر 2025 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
الصين ترفض ادعاءات نتنياهو بشأن "حصار معلوماتي" ضد "إسرائيل"
وكالات/ فلسطين أون لاين

رفضت الصين، اليوم الخميس، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي اتهم فيها بكين ودولاً أخرى بفرض ما سماه "حصاراً معلوماتياً" على إسرائيل، محذّرة من أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية.

وقالت صحيفة غلوبال تايمز إن السفارة الصينية في تل أبيب أصدرت بياناً شديد اللهجة، وصفت فيه تصريحات نتنياهو بأنها "كاذبة تماماً وتضر بالعلاقات بين الصين وإسرائيل"، مضيفة أنها "مصدومة وقلقة للغاية وتعارض هذه التصريحات بشدة".

شددت السفارة على أنه لا يوجد أي مبرر لنسب الانتقادات التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الصين، مؤكدة أن المجتمع الدولي "موحّد في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة"، سواء لوقف القتال أو لتمهيد الطريق أمام صفقات تبادل الأسرى.

كما دعت بكين إسرائيل إلى "التحلي بالحكمة السياسية والدبلوماسية الإبداعية"، بدلاً من الاكتفاء بالعمليات العسكرية والقصف المتواصل، مؤكدة ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار لتجنّب تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وكان نتنياهو قد زعم في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بعض الدول – ومن بينها الصين – تعمل على "التحكم في تدفق المعلومات" وتوجيه الرأي العام العالمي ضد إسرائيل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، في إطار الضغط الدولي لوقف العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.

