الأردن يكشف هوية منفذ "عملية الكرامة" البطولية

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت وزارة الخارجية الأردنية أن منفذ العملية هو عبد المطلب القيسي (57 عامًا)، مدني أردني بدأ قبل نحو ثلاثة أشهر العمل كسائق شاحنة مخصّصة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ووفق البيان الأردني، فإن القيسي قاد شاحنته اليوم ضمن قافلة مساعدات مكوّنة من 22 شاحنة، اجتازت الجسر باتجاه غزة، قبل أن ينفّذ الهجوم في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وظهر اليوم، قُتل جنديان إسرائيليان في عملية إطلاق نار وطعن وقعت عند معبر الكرامة (اللنبي) الرابط بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.

ووفق الرواية الإسرائيلية، وصل المنفذ الأردني متقاعد على متن شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الأردن، وبمجرد وصوله إلى نقطة التفتيش على الجانب الإسرائيلي بادر بإطلاق النار من مسافة قريبة، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخرين بجروح، قبل أن يُستشهد برصاص حراس المعبر.

وسائل إعلام عبرية ذكرت أن المهاجم استخدم سلاحًا ناريًا تعطّل خلال العملية، فانتقل إلى تنفيذ طعن مباشر بحق عدد من المتواجدين، ما ضاعف من حالة الارتباك لدى قوات الاحتلال وأدى إلى إغلاق المعبر بشكل كامل ورفع حالة الاستنفار في محيط أريحا والحدود الأردنية.

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم المدهون، إنّ "هذه العملية تشير بوضوح إلى وجود غضب عربي وفلسطيني عميق، وتبعت رسالة مفادها أن السخط الشعبي يُترجم عملياً".

وأشار إلى أن "العملية قد تبدو فردية في ظاهرها، لكنها في حقيقتها صدى لضمير الأمة وغضبها المتراكم في الوطن العربي والإسلامي".

وتابع: "الضفة الغربية تغلي وفي أيّ لحظة قد تنفجر مواجهات واسعة، وقادة الاحتلال يتهيأون لسيناريوهات تغيير الواقع، وإحداث تهجير ممنهج".

وبيّن المدهون أن "مستقبل السلطة الفلسطينية يتأرجح على مهب الريح، والاحتلال يسعى إلى تفكيك دورها وتحويلها إلى إطار أمني محدود، وإذا واصلت السلطة هذا التردد، فإنّ البدائل الميدانية قد تكتسب زخماً سياسياً أكبر".

وفي السياق العسكري، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء نضال أبو زيد، إنّ "العملية حدثت في معبر الكرامة ولكن بالجزء المُسيطر عليه أمنياً من قِبَل الاحتلال، وليس من الجانب المسيطر عليه أردنياً".

وأضاف أبو زيد، أن "الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال في غزة وفي مختلف البلدان العربية والإسلامية ولّدت ردود فعل سلبية على الشارع العربي ككل وليس فقط الشارع الأردني".

وأكّد أن "الجانب الأردني يتعامل مع الاحتلال بالأدوات والوسائل الدبلوماسية المتاحة، وقبل أسابيع أفرجت السلطات الأردنية عن عدد من الجنود (الإسرائيليين) الذين تجاوزوا الحدود الأردنية".

وأشار إلى أن "الاحتلال يتعامل بمنطق القوة والغلبة العسكرية، وسيستثمر هذا الحدث لصالحه بالتصعيد الإعلامي والسياسي تجاه الأردن، وبالتصعيد العسكري في الضفة الغربية، الذي يرفضه الأردن رفضاً واسعاً".