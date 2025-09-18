الإعلام العبريّ يكشف تفاصيل مقتل ضابط و3 جنود في حي الجنينة برفح

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبرية، تفاصيل مقتل ضابط برتبة رائد و3 جنود ،وإصابة آخر بجراح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الجنينة برفح جنوب قطاع غزة.

أعلنت صحيفة معاريف العبرية، نقلاً عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، السماح بنشر أسماء أربعة جنود قُتلوا في الانفجار الذي استهدف قوة عسكرية في حي جنينة شرق رفح صباح اليوم، مؤكدة أنه تم إبلاغ عائلاتهم.

ويتعلق الأمر بكل من: الرائد عومري حاي بن موشيه (26 عامًا) قائد سرية في لواء المظليين، والملازم رون أريئيلي (20 عامًا) من لواء جولاني، والملازم إيتان أفنير بن إسحاق (22 عامًا) من تشكيل الكوماندوز، إضافة إلى الملازم عيران شليم (23 عامًا) الذي خدم سابقًا في وحدة "سييرت متكال"، حيث قُتلوا جميعًا خلال العملية العسكرية في جنوب قطاع غزة.

وأفادت التفاصيل التي نشرتها المصادر أن الحادث وقع على بعد نحو كيلومتر ونصف من محور فيلادلفيا، في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام ونصف وتُجرى فيها عمليات متواصلة. وكان حدث الانفجار حوالي الساعة 09:30 صباحًا حسب التقديرات الأولية.

وقالت المصادر إن القوة المشاركة كانت تتقدّم بجرافة مدرعة من نوع D9 تفتح المحور أمام مركبتي هامر مكشوفتين.

وأشارت إلى، أنه وفي نهاية التحرك انحرفت إحدى مركبات الهامر عن خط السير، وصعدت على عبوة ناسفة شديدة الانفجار أدت إلى مقتل أربعة من الركاب وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم بجروح حرجة والاخران بجروح متوسطة.





وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الجيش يحقق في احتمال مشاركة قنّاصين في الهجوم، إذ لم يستبعد وجود إطلاق نار مرافق للحادث، كما يجري فحصًا فنيًا لطبيعة العبوة وآلية تفجيرها — سواء نتيجة حركة المركبة أو تفجير متعمّد من قبل مسلحين.

وذكرت المصادر أن تلاميذ من مدرسة الضباط عملوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في عمليات تطهير للمباني والمسارات تحت الأرض في رفح، وأن تقديرات المنظومة الأمنية تشير إلى أن بقايا من المسلحين ما زالت تتحرك في المدينة، مع اعتماد تكتيكات الظهور السريع من أنفاق أرضية أعيد ترميم بعضها بعد تدميره سابقًا.

وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع إن الجيش سيفتح تحقيقًا معمقًا في الحادثة لتحديد أسباب الخلل ومعرفة إن كانت ثغرات تكتيكية أو استخبارية أدت إلى وقوع الإصابات والقتلى، في وقت تستمر فيه العمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة وسط مواجهات وخسائر متبادلة.