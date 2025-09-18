كتائب القسَّام تحذّر قيادة العدوِّ: أسراكم موزَّعون داخل أحياء مدينة غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

وجهت قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة إلى قيادة الاحتلال العسكرية والسياسية، في ظل تصعيد عملية احتلال مدينة غزة، محذرة من أنها "لن تترك غزة لقمة سائغة لجيشكم الرعديد".

وقالت قيادة القسام، في بيان مقتضب عبر "تليجرام"، لقيادة الاحتلال العسكرية والسياسية "إن غزة لن تكون لقمةً سائغةً لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم، ولقد أعددنا لكم جيشاً من الاستشهاديين وآلافاً من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرةً لجنودكم

وأضاف البيان أن "العدو يدخل في حرب استنزاف قاسية ستكلفه أعداداً إضافية من القتلى والأسرى"، مبيناً أن المجاهدين تدربوا على "وضع العبوات داخل قمرات آليات العدو"، وأنّ الجرافات الإسرائيلية ستكون "أهدافاً مميزة" لمقاتليهم وقد تؤدي إلى زيادة أعداد الأسرى لديهم.

وتابع البيان بالقول إنّ "الأسرى موزعون داخل أحياء مدينة غزة"، محذّراً من أنّ القسام "لن يكون حريصاً على حياتهم طالما أن حكومة نتنياهو قررت قتلهم".

وأضافت القسام، أن توسيع العملية الإسرائيلية "يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حيًّا ولا ميتًا"، مستدلاً بمصيرٍ الأسير الإسرائيلي المفقود "رون أراد".

وفي 8 أغسطس أقرت حكومة الاحتلال خطة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب) لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وبدأ الجيش في 11 أغسطس، الهجوم على المدينة انطلاقا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

ومع تكثيف العمليات الإسرائيلية في أحياء غزة الشرقية، أُجبر فلسطينيون تحت وطأة النيران على النزوح والتكدس في الأحياء الغربية للمدينة التي شهدت في فترات لاحقة عمليات قصف واسعة ومكثفة لتهجيرهم قسريا نحو جنوبي القطاع.

فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا متجذرين في مدينة غزة وشمالها، متمسكين بأرضهم وبيوتهم، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في إطار تنفيذ جريمة "التهجير القسري" الدائم المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و141 شهيدًا و165 ألفا و925 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.