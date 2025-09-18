تطبيق إسرائيلي في هواتف سامسونج يثير المخاوف.. ماذا نعرف عنه؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

"أي شخص يملك هاتفاً محمولاً يحمل قطعة من إسرائيل بين يديه"... هذا ما قاله رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالأمس خلال لقائه وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث شدّد على ما وصفه بـ "الإسهامات الكبرى" لإسرائيل في مجالات التكنولوجيا والدواء والصناعات العسكرية.

وتتبع موقع عربي بوست ذلك، وكشف عن وجود تطبيق إسرائيلي يُدعى AppCloud مثبّت مسبقًا على بعض هواتف سامسونج، خصوصًا من فئتي Galaxy A وGalaxy M المخصصة لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دون علم المستخدمين ودون إمكانية حذفه.

وبحسب التحقيق، فإن التطبيق طوّرته شركة IronSource الإسرائيلية ومقرها تل أبيب، قبل أن تستحوذ عليها شركة Unity الأمريكية عام 2022. ورغم ذلك ما تزال الشركة تعمل بإدارة مؤسسيها الإسرائيليين، فيما يشير موقعها الرسمي إلى أن مقرها الرئيس في تل أبيب.

ويقوم AppCloud، ضمن منصة Aura الأوسع، بعرض مقترحات لتثبيت تطبيقات وألعاب، لكنه يثير مخاوف حقوقية وتقنية بشأن جمع البيانات. فقد وصفه موقع "smex" المختص بحقوق المستخدم الرقمية بأنه "متطفل"، محذرًا من إمكانية وصوله إلى بيانات حساسة مثل الموقع، عناوين IP، وبصمات الأجهزة، من دون موافقة واضحة من المستخدم.

وأكد مستخدمون في دول مثل الأردن، مصر، المغرب، لبنان، العراق وتركيا وجود التطبيق مثبتًا مسبقًا على هواتفهم، واشتكى بعضهم عبر منتديات سامسونج وموقع Reddit من عدم إمكانية حذفه حتى بعد تحديثات النظام.

وأشار خبراء تقنيون أن بإمكان المستخدمين تعطيل عمل التطبيق فقط، لكن لا يمكن إزالته نهائيًا إلا عبر خطوات معقدة قد تفشل مع كل تحديث للنظام.

وللعثور على التطبيق، والتأكد من عدم وجوده على جهازك، اتبع الخطوات التالية:

1- اذهب إلى الإعدادات

2- اذهب إلى التطبيقات Apps

3- اكتب في البحث AppCloud، مع عدم وجود مسافة بينهما.

عند تتبع وجود تطبيق Appcloud في هواتف سامسونج، يتبين أنها موجودة في بعض الهواتف المطروحة حصراً في أسواق غرب آسيا وشمال أفريقيا (أي مناطق دول الشرق الأوسط).

والتاكد تم زيارة متاجر عدة في تلك البلدان، للتأكد من وجود التطبيق في هواتف سامسونج المعروضة للبيع، ووجدوها بالفعل مثبتة مسبقاً قبل البيع، ولا يمكن حذفها، وذلك في المعارض التي تخصص هواتف مفتوحة للعرض أمام المشترين.

وتثير هذه الممارسة تساؤلات قانونية، إذ يعتبر تثبيت تطبيقات دون موافقة المستخدم انتهاكًا للقوانين الأوروبية الخاصة بحماية البيانات (GDPR)، والتي تشترط أن يكون منح الموافقة واضحًا وأن يتاح خيار إلغاءها بسهولة مماثلة.