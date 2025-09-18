للمرة الأولى.. سيناتور أميركي يصف حرب غزة بـ "الإبادة الجماعية"

فلسطين أون لاين

18 سبتمبر 2025 . الساعة 16:35 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكّد السيناتور الأميركي، بيرني ساندرز، يوم أمس الأربعاء، أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة"، ليُصبح بذلك من أبرز المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة الذين يصفون بشكل مباشر الجرائم الإسرائيلية بهذا الوضوح.

وفي مقال رأي نُشر على موقعه الإلكتروني، شدّد ساندرز على أن "القصد واضح، والاستنتاج لا مفرّ منه: "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة".

ويأتي تصريح ساندرز بعد يوم من إعلان لجنة تابعة للأمم المتحدة أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكتب ساندرز أنه يتفق مع هذا الاستنتاج، مغيّراً مساره بعد أن امتنع عن وصف سلوك "إسرائيل" بالإبادة الجماعية، بما في ذلك خلال مقابلة له في تموز/يليو الماضي مع شبكة "سي أن أن"، حيث وصفها بأنها "مصطلح قانوني"، وقال إن إنهاء "الفظائع في غزة أهم من تعريفها".

وقبل أيام، أقرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،  إن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وذلك لأول مرة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وفي تقريرها حثّت اللجنة الأممية سلطات الاحتلال،، كما حثت جميع الدول، على الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها.

هذا وأوضحت اللجنة أنّها حققت في الأحداث التي وقعت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وعلى مدى العامين الماضيين، وخلصت إلى أنّ السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن ارتكبت 4 من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة التي حددتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحيث أسفر في حصيلة لوزارة الصحة اليوم، عن 65.141 شهيداً و165.925 إصابة.

