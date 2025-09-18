فلسطين أون لاين

محدث منفذها جندي أردني ... قتيلان "إسرائيليَّان" في عمليَّة إطلاق النَّار قرب معبر الكرامة

18 سبتمبر 2025 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
قتيلان "إسرائيليان" في عملية إطلاق النار قرب معبر الكرامة

قتل جنديبن "إسرائيليين"، ظهر اليوم الخميس، في عملية إطلاق النار في معبر الكرامة الواصل بين الأردن وفلسطين المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، بأن مسلح أطلق النَّار تجاه جنود الاحتلال قرب معبر الكرامة الحدودي، ما أدى لإصابة جنديين "إسرائيليين"، بجروح خطيرة، قبل الإعلان عن مقتلهما.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منفذ العملية جندي أردني متقاعد كان يقود شاحنة ونفذ إطلاق النار من مسافة صفر وطعنا، قبل أن يتم استشهاده.

أفاد تحقيق أولي بأن منفذ العملية وصل إلى معبر الكرامة قادماً من الجانب الأردني وهو يقود شاحنة، حيث اجتاز بوابة الدخول باتجاه المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وبمجرد وصوله إلى محطة التفتيش على الجانب الإسرائيلي، بادر المقاوم إلى فتح النار على المتواجدين في المكان، قبل أن تصل شاحنته إلى نقطة الفحص الأمني، ما أربك قوات الاحتلال وأفشل إجراءاتها.

وأضافت المصادر أن المنفذ ترجل من الشاحنة بعد ذلك، وواصل إطلاق النار بشكل مباشر، ثم نفذ عملية طعن أصاب خلالها عدداً من الأشخاص بجروح خطيرة، قبل أن يتدخل أحد حراس المعبر ويطلق النار نحوه.

وعلى إثر العملية، أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر أللنبي بشكل كامل، وأعلنت حالة استنفار في المنطقة الحدودية.

يذكر أن معبر اللنبي شهد في سبتمبر/أيلول 2024 عملية أدت إلى مقتل 3 من أفراد الأمن الإسرائيليين، وكان الثلاثة يعملون في تفتيش الشاحنات على الجسر الذي يخضع لسلطة إسرائيلية كاملة.

 

