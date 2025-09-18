4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزَّة

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم 1 طفل، جراء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 435 شهيدًا، من بينهم 147 طفلًا.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 157 حالة وفاة، من بينهم 32 طفلًا.

ودعا قادة أكثر من 20 وكالة إغاثة رئيسية تعمل في قطاع غزة، زعماء العالم إلى التدخل العاجل بعد أن خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة، لأول مرة، إلى ارتكاب إبادة جماعية.

ودعا القادة في رسالة جميع الدول الأعضاء في لأمم المتحدة إلى العمل وفقًا للتفويض الذي كُلفت به الوكالة الدولية قبل 80 عاما.

وقال القادة إنما يشاهدونه في غزة ليس كارثة إنسانية غير مسبوقة فحسب، بل إن ما خلصت إليه لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الآن هو إبادة جماعية، وأضافوا أن الوضع اللاإنساني في غزة لا يُطاق وأنهم شهدوا بأم أعينهم الوفيات المروعة ومعاناة أهل غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين