مظاهرة حاشدة في النَّقب المحتل رفضًا لاستهداف الوجود الفلسطيني

شارك الآلاف في مظاهرة العزة والكرامة دفاعًا عن الحق في المسكن والعيش الكريم، اليوم الخميس، والتي دعت إليها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ومنتدى السلطات المحلية، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وذلك أمام مجمع المكاتب الحكومية - مقابل دار القضاء في مدينة بئر السبع في منطقة النقب جنوبي البلاد.

وقال المنظمون إن "المظاهرة تأتي في ظل استمرار الهجمة الإجرامية والعنصرية التي تستهدف وجودنا العربي في النقب، وتصاعد مسلسل هدم البيوت وتهجير القرى بأكملها (آخرها قرية السر مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير)".

وأضافوا أن "هذه المظاهرة تُنظم ردًا على جريمة هدم البيوت وتشريد الأهالي وترك النساء والأطفال في العراء، وللتأكيد على رفضنا المطلق لسياسة التمييز والاقتلاع".

وأكدوا أن "الحق في المسكن والعيش بكرامة هو حق إنساني وأصيل لا يمكن التنازل عنه، وأن وحدة الموقف والتلاحم الشعبي هما طريقنا نحو الانتصار".

كما دعا المنظمون إلى "مقاطعة المحال التجارية المحرضة على المواطنين العرب، ودعم اقتصادنا وبلداتنا العربية".

وتأتي عمليات هدم المنازل هذه في إطار حملة هدم متصاعدة طالت، منذ بداية عهد حكومة نتنياهو الحالية، أكثر من 5000 منزل ومنشأة في منطقة النقب، حيث تضاعفت وتيرتها بأكثر من 400%.

وتُنفذ هذه الحملة ضمن مخططات إسرائيلية تهدف إلى حصر أكبر عدد ممكن من أهالي النقب في أقل مساحة داخل البلدات والمدن المعترف بها، وتهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف، والبالغ عددها 38 قرية يقطنها نحو 90 ألف نسمة، تمهيدًا لإقامة بلدات استيطانية يهودية على أنقاضها.

