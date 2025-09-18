"التايمز": بريطانيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية نهاية الأسبوع

أكدت صحيفة "التايمز" أن بريطانيا تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع الجاري بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا.

وقالت "التايمز"، إنَّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيعترف رسميا بفلسطين كدولة بعد أن يختتم ترامب زيارته الرسمية إلى بريطانيا.

يذكر أن ترامب وصل إلى بريطانيا في زيارة رسمية ثانية، بعد أن كانت أول زيارة رسمية له في عام 2019.

وفي وقت سابق، نظَّم معارضون للرئيس الأمريكي تظاهرة كبيرة في العاصمة البريطانية يوم الأربعاء.

ويتزايد الضغط من حزب العمال، حيث يضغط ثلث أعضاء مجلس الوزراء على رئيس الوزراء ستارمر للاعتراف بدولة فلسطينية.

كما وقّع أكثر من 130 نائبًا من حزب العمال رسالةً تدعم ذلك. وصرح ستارمر في أواخر يوليو/تموز قائلاً: "حان وقت التحرك" لأن الوضع في غزة يجعل الاعتراف بدولة فلسطينية "ضرورةً غير مسبوقة".

يشار إلى أن 147 دولة تعترف بدولة فلسطين، بما في ذلك روسيا. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. ومنذ بداية عام 2024، اعترفت عشر دول بفلسطين، بما في ذلك إيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.

المصدر / فلسطين أون لاين